Vasily Golov Учредителями «ПриватБанка» стали четыре компании — ООО «Вист», ООО «Сентоза», ООО «Солм» и ЗАО «Приват-интертрейдинг», которые и создали ЗАО КБ «Приватбанк». Сергей Тигипко стал председателем правления, а Леонид Милославский — возглавил наблюдательный совет. После своего согласия на назначения главой областной администрации также предложил для борьбы с угрозой сепаратизма назначить руководить рядом регионов Украины крупных олигархов: Донецкой областью — Рината Ахметова, Запорожской — Виктора Пинчука, Луганской — Сергея Таруту, в Автономную республику Крым — Вадима Новинского.Жители проглотили и это.

Vasily Golov Олег Тягнибок публично опроверг циркулирующие по Украине слухи о том, что Коломойский его финансирует. Украинский председатель Донецкой области Сергей Тарута в интервью в августе 2014 года отмечал, что Коломойский ассоциируется с лидером «Правого сектора» Д. Ярошем, при этом, по его словам, «в восприятии многих в Донбассе и Ярош, и Коломойский — это те два противника, с которыми борется регион».