Наезд на Русскую общину в эфире Соловьев Лайф взорвал интернет. Суть - Витязева обвинила Руссие общины в нацизме.
«Визгливая украинская колхозница опять воюет с русскими националистами, которые ее пугают больше чем мигранты, НАТО и Запад вместе взятые…» (ц)
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Vasily Golov
Учредителями «ПриватБанка» стали четыре компании — ООО «Вист», ООО «Сентоза», ООО «Солм» и ЗАО «Приват-интертрейдинг», которые и создали ЗАО КБ «Приватбанк». Сергей Тигипко стал председателем правления, а Леонид Милославский — возглавил наблюдательный совет. После своего согласия на назначения главой областной администрации также предложил для борьбы с угрозой сепаратизма назначить руководить рядом регионов Украины крупных олигархов: Донецкой областью — Рината Ахметова, Запорожской — Виктора Пинчука, Луганской — Сергея Таруту, в Автономную республику Крым — Вадима Новинского.Жители проглотили и это.
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12 час.
Vasily Golov
Олег Тягнибок публично опроверг циркулирующие по Украине слухи о том, что Коломойский его финансирует. Украинский председатель Донецкой области Сергей Тарута в интервью в августе 2014 года отмечал, что Коломойский ассоциируется с лидером «Правого сектора» Д. Ярошем, при этом, по его словам, «в восприятии многих в Донбассе и Ярош, и Коломойский — это те два противника, с которыми борется регион».
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12 час.
VG
Vasily Golov
Оле́г Яросла́вович Тягнибо́к, иногда Тягныбо́к (укр. Олег Ярославович Тягнибок; род. 7 ноября 1968, Львов, Львовская область, УССР, СССР) — украинский политик правого направления. Украинский националист, председатель партии ВО «Свобода», народный депутат Украины III, IV и VII созывов, кандидат в народные депутаты на досрочных выборах в 2019 году. В 1993 году с отличием окончил лечебный факультет Львовского государственного медицинского института, проходил постдипломную подготовку по специальности «хирургия.В 1999 году защитил диплом юриста в Львовском государственном университете им. Ивана Франко.Публичное дистанцирование Виктора Ющенко, боровшегося за пост президента Украины, от своего политического союзника не помешало ему позднее привлечь Тягнибока к участию в «Оранжевой революции» в качестве одного из координаторов доставки в украинскую столицу из регионов участников акций гражданского неповиновения.Орден Австрийского общества им. Альберта Швейцера с формулировкой «За активное участие в гуманитарных проектах, направленных на помощь детям, пострадавшим от чернобыльской аварии» (2007) Золотой крест за заслуги перед Украиной от ветеранов дивизии войск СС «Галичина».Проглотила слюну после прочтения и промолчала Витязева.Знала обо всем.
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11 час.
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