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Татар-информ

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Празднование Дня города и республики в Казани собрало 600 тыс. гостей

Празднование Дня города и республики в Казани собрало 600 тыс. гостей

Свыше 600 тыс. казанцев и гостей города посетили мероприятия, посвященные Дню города и Дню Республики Татарстан.

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