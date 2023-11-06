Опять первое место?!: Чонгук из BTS вновь разрывает музыкальные чарты

С тех пор, как участники BTS начали сольную карьеру, мы только и слышим про их победы и достижения. Так, Чонгук (Jungkook) со своим дебютный альбомом «Golden» в очередной раз стал самым прослушиваемым альбомом на Spotify среди сольных K-pop артистов.