ВСК выступил организатором круглого стола о внедрении ИИ в бизнесе на полях FINOPOLIS

Страховой Дом ВСК выступил организатором круглого стола "Технологии искусственного интеллекта в бизнесе: где применимость и эффективность?" в рамках форума FINOPOLIS 2023 (18+), который состоялся 8 ноября.
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