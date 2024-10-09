Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ АВТОР: Кирилл Стрельников Действующий вице-президент и с большой долей вероятности следующий президент США Камала Харрис изначально являлась ставленницей "ястребиного" крыла глубинного американского государства и раз за разом послушно озвучивала за телесуфлером его (дипстейта) жесткую позицию в отношении России по Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии