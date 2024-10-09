Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Америка передумала воевать.

Америка передумала воевать.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ АВТОР: Кирилл Стрельников Действующий вице-президент и с большой долей вероятности следующий президент США Камала Харрис изначально являлась ставленницей "ястребиного" крыла глубинного американского государства и раз за разом послушно озвучивала за телесуфлером его (дипстейта) жесткую позицию в отношении России по Украине.

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