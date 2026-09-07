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Царьград

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Бойкова и Козловский выступят на турнире в Бостоне 11-12 сентября

Бойкова и Козловский выступят на турнире в Бостоне 11-12 сентября

Русские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский примут участие в челленджере John Nicks Pairs International, который пройдет в Бостоне с 11 по 12 сентября.

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