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Царьград

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В Польше осудили 21-летнего русского хоккеиста по делу о шпионаже

В Польше осудили 21-летнего русского хоккеиста по делу о шпионаже

Русского хоккеиста Максима Сергеева в Польше обвинили за шпионаж и осудили на 2 года и 11 месяцев тюрьмы.

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