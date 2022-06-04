Экипажи вертолетов управляемыми ракетами уничтожили танк, бронетранспортёр и вооружение на позиции ВСУ.
Популярные статьи
- Расчеты ЗРС С-300ПМ2 «Фаворит» в ходе специальной военной операции обеспечивают защиту подразделений ВС РФ от средств воздушного нападения
- Специалисты войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции
- Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехнику ВСУ
Свежие комментарии