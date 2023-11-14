Константин Малофеев: Просто есть политики и чиновники, играющие на стороне добра, а есть те, которые играют на стороне зла

М

Мария

Центробанк - это структура МВФ. Правительству и президенту Центробанк не подчинён. Начальство центробанка в Вашингтоне. Путин может сменить только дворника, но не Набиуллину. Менять надо не Набиуллину, а национализировать центробанк. У нас нет финансового суверенитета. Задача Набиуллиной и любого, кто будет на её месте, не дать развиваться экономике.