"Доктор зло" неожиданно выступила на тему мигрантов. Казалось бы, при чём здесь Эльвира Набиуллина, заметил Константин Малофеев.
Константин Малофеев: Просто есть политики и чиновники, играющие на стороне добра, а есть те, которые играют на стороне зла
Комментарии
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М
Мария
Центробанк - это структура МВФ. Правительству и президенту Центробанк не подчинён. Начальство центробанка в Вашингтоне. Путин может сменить только дворника, но не Набиуллину. Менять надо не Набиуллину, а национализировать центробанк. У нас нет финансового суверенитета. Задача Набиуллиной и любого, кто будет на её месте, не дать развиваться экономике.
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2 час.
Ринат Каримов
После отъезда Чубайса прозападное чиновничье лобби в России именно Набиуллину воспринимает как свою руководящую и направляющую силу. И это понятно - только Набиуллина, занимая ключевой пост во властной иерархии, имеет возможность и законное основание получать прямые указания из-за бугра по линии МВФ. Видно она получила очередное указание поддержать наплыв мигрантов, как силу, способную смести путинскую державную власть в России, вот она громогласно и дала указание соответствующим чиновникам продолжать активно проводить соответствующую мирационную политику
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2 час.
Валерий Константинов
Полностью поддерживаю.👍
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9 мин.
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