Учет анизотропии кристалла GaInS₃ при создании нанометровых волноводов

Одной из актуальных задач интегральной фотоники является миниатюризация оптических компонентов при сохранении их функциональности.
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