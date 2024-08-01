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Глава ФРС США допустил скорое снижение ставки

Глава ФРС США допустил скорое снижение ставки

Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая в США функции Центрального банка, может скоро снизить процентные ставки, сделав это уже в сентябре, заявил глава регулятора Джером Пауэлл, которого цитирует «Интерфакс».

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