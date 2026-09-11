MNRAS: раннее Солнце могло поглотить планету размером с несколько Земель

Солнце могло поглотить планету размером с несколько Земель еще на раннем этапе своего существования. К такому выводу пришел астроном Эгейского университета в Турции Мутлу Йылдыз: согласно его расчетам, падение суперземли в молодое Солнце в теории оставило химический след в его недрах, который можно обнаружить и сегодня.
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