MNRAS: раннее Солнце могло поглотить планету размером с несколько Земель

Солнце могло поглотить планету размером с несколько Земель еще на раннем этапе своего существования. К такому выводу пришел астроном Эгейского университета в Турции Мутлу Йылдыз: согласно его расчетам, падение суперземли в молодое Солнце в теории оставило химический след в его недрах, который можно обнаружить и сегодня.