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next WAR

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«Сэвидж» против «Кольта»

«Сэвидж» против «Кольта»

Сегодня у нас в очередной раз будет статья из серии «оружие против оружия». И рассказано в ней будет о соперничестве двух известных американских фирм: «Кольта» и «Сэвиджа» в их попытке создать автоматический пистолет для армии.

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