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Формула-3. Испания. Угочукву стал чемпионом, Тапонен выиграл последнюю гонку сезона

Пилот команды « Кампос » Уго Угочукву финишировал на втором месте в основной гонке «Ф-3» в Мадриде и одержал победу в чемпионате.

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