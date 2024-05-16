Трамп заявил о готовности вести дебаты с Байденом стоя и в течение двух часов

Бизнесмен и 45-й президент США Дональд Трамп заявил 15 мая в интервью радиоведущему Хью Хьюитту о том, что дебаты с нынешним главой Белого дома Джо Байденом должны проходить непременно стоя и длиться не менее двух часов.