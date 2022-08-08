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Грицюк о «Нью-Джерси»: «Хорошая банда собирается. Еще Мухамадуллин собирается приехать»

Арсений Грицюк оценил состав «Нью-Джерси».  «Девилз» выбрали форварда на драфте НХЛ-2019 под 129-м номером.

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