Грицюк о «Нью-Джерси»: «Хорошая банда собирается. Еще Мухамадуллин собирается приехать»

Арсений Грицюк оценил состав «Нью-Джерси». «Девилз» выбрали форварда на драфте НХЛ-2019 под 129-м номером.
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