Российские войска освободили населенный пункт Розовка Запорожской области и взяли под контроль Малую Волчью внутри котла в Харьковской области

Населенный пункт Розовка заняли подразделения группировки войск «Восток», Населенным пунктом Малая Волчья овладели подразделения группировки войск «Север» Андрей Аркадьев17-09-2026 11:26 © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Поделиться: Российские войска взяли под контроль населенный пункт Розовка в Запорожской области.
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