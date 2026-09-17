Страна и люди
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Страна и люди

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Российские войска освободили населенный пункт Розовка Запорожской области и взяли под контроль Малую Волчью внутри котла в Харьковской области

Российские войска освободили населенный пункт Розовка Запорожской области и взяли под контроль Малую Волчью внутри котла в Харьковской области

  Населенный пункт Розовка заняли подразделения группировки войск «Восток»,  Населенным пунктом Малая Волчья овладели подразделения группировки войск «Север»   Андрей Аркадьев17-09-2026 11:26 © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Поделиться: Российские войска взяли под контроль населенный пункт Розовка в Запорожской области.

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