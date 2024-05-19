Три ответных удара Кремля: нефть, золото и доллар

Экономическое противостояние выходит на пик: сложно поверить, но всё самое главное происходит сейчас в области денег и торговли, а напали на нас именно потому, что Россия – тот ключевой элемент, без которого у Запада в жизни паззл не сойдётся, а у Азии – наоборот, сойдётся, да так мощно это всё пройдёт, что будет как в песне «Интеранционал», только уже наоборот: кто был всем, вдруг станут никем! Кстати, это уже идёт на наших глазах, Запад обращается во что-то второстепенное и мешающееся под ногами настоящим главным игрокам.