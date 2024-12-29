Названы основные версия крушения Boeing 737-800 в Южной Корее

Специалисты ведут расследование причин и обстоятельств крушения Boeing 737-800 в Южной Корее. Среди основных версий называются столкновение с птицами, неисправности в работе двигателя, шасси, систем торможения, пишет Daily Mail.
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