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Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Шулькин

Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Шулькин

Х/ф «Главное – открыть счет» , реж. Анатолий Вехотко , 1989 Актер и каскадер Дмитрий Шулькин, известный по участию в сериале "Улицы разбитых фонарей", умер на 86-м году жизни в Германии.

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