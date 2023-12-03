Первое крупное обновление Redmi Note 12, и сразу новая оболочка HyperOS

Xiaomi намерена выпустить крупное обновление для Redmi Note 12, добавив туда HyperOS. Смартфон, оснащенный процессором Qualcomm Snapdragon 685, скоро станет на уровень выше благодаря новой оболочке Xiaomi на базе Android 14.
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