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Александр Мостовой: «Главное открытие ЧМ – хорошее судейство. Ни одного скандала – такого не бывает. Зато у нас матч за Суперкубок – сразу грубейшая ошибка»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал хорошее судейство главным открытием ЧМ-2026 .

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