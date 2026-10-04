Эта ракета отправится на Луну — NASA показало гигантский бак SLS

Огромный бак для жидкого водорода для центральной ступени ракеты перевели в вертикальное положение для подготовки к дальнейшей сборке NASA сообщило о новом этапе работ с 40-метровым баком для жидкого водорода для центральной ступени ракеты SLS, предназначенной для миссии Artemis IV.
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