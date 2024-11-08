Глава Минэкономразвития Решетников: «Технологические компании получают поддержку государства»

МОСКВА, 8 ноября, ФедералПресс. В России активно поддерживаются технологические компании. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках форума «Технологическое лидерство: бизнес, наука и государство».
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