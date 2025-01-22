Театр абсурда
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Театр абсурда

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Что общего между жестом Маска, на инаугурации Трампа, речью Мелони:"Рим снова будет столицей Европы"и фасциями на стене?

Что общего между жестом Маска, на инаугурации Трампа, речью Мелони:"Рим снова будет столицей Европы"и фасциями на стене?

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Вчера из США пришли кадры, как Илон Макс, который в команде Трампа (будет сопредседателем департамента по эффективности правительства (DOGE), а на деле, вероятнее всего, окончательно оформится, как часть глубинной власти и разведаппарата США), выкинул руку вверх, продемонстрировав весьма одиозный жест.

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