«Все обвинения сняты»: адвокат омского депутата-предпринимателя Павлова заявил, что в действиях его клиента нет уголовно наказуемого деяния.
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«Все обвинения сняты»: адвокат омского депутата-предпринимателя Павлова заявил, что в действиях его клиента нет уголовно наказуемого деяния.