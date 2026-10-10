Гербольдт: сейчас Трусова более уверена в себе, чем пять лет назад

Бронзовый призер чемпионата России Катарина Гербольдт заявила, что выступления фигуристки Александры Игнатовой (в девичестве Трусовой) стали более уверенными, чем пять лет назад.
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