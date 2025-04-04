Более половины американцев не одобряют введенные Трампом новые торговые пошлины на товары других стран.
WSJ: более половины американцев не одобряют вводимые Трампом пошлины
Комментарии
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Геннадий Бережнов
В США более половины не одобряют введенные Трампом новые торговые пошлины. Однако не все понимают суть происходящего и в таблице, что всем показывал, это как ответ на пошлины других стран, грабящих США. Вот только кто будет оплачивать их? Деньги пойдут в бюджет, а предприятия поднимут цены! С чего и начиналась великая депрессия в США!
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16 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
других стран, грабящих США...ЭТО ИМЕЕНН США грабит весь мир печатая фантики и ОБВОРОВЫВАЯ весь мир ...платя резаной бумагой за матценности.
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5 час.
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