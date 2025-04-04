WSJ: более половины американцев не одобряют вводимые Трампом пошлины

Геннадий Бережнов

В США более половины не одобряют введенные Трампом новые торговые пошлины. Однако не все понимают суть происходящего и в таблице, что всем показывал, это как ответ на пошлины других стран, грабящих США. Вот только кто будет оплачивать их? Деньги пойдут в бюджет, а предприятия поднимут цены! С чего и начиналась великая депрессия в США!