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В Челябинской области за сутки заболели ковидом 510 человек, а выздоровели 508

В Челябинской области за сутки заболели ковидом 510 человек, а выздоровели 508

Количество заразившихся продолжает снижаться. Ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в Челябинской области стабильна, ежедневное количество заболевших снижается.

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