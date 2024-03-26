Как удалить группу в WhatsApp. Как удалить группу, которую создал сам

Удалить группу в WhatsApp у всех участников проще, чем сказать «мама». Для этого потребуется всего пара движений пальцем\u000D\u000AWhatsApp — один из самых удобных цифровых инструментов, который позволяет оставаться на связи с коллегами, а также друзьями и близкими, хоть с чертом лысым.
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