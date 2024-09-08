Штат Кано Нигерии перенес начало учебного года на неопределенный срок

Начало учебы после каникул в начальных и средних школах нигерийского штата Кано отложено на неопределенный срок, заявил глава отдела общественного просвещения министерства образования штата Баларабе Киру 7 сентября, сообщает издание Premium Times.
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