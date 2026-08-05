В России назвали возможных заказчиков покушения на главу «Уралдронзавода»

Вечером 4 августа в поселке Большой Исток Сысертского округа под Екатеринбургом произошёл взрыв автомобиля Mercedes, в котором находился генеральный директор оборонного предприятия «Уралдронзавод» Владимир Ткачук.
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