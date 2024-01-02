Хау о матче с «Ливерпулем»: «Не думаю, что второй пенальти был – такое нельзя ставить. В эпизоде с первым пенальти контакт был минимальным»

«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» (4:2) в матче АПЛ. В первом тайме Мохамед Салах не реализовал пенальти, а во втором тайме футболист мерсисайдцев вновь получил шанс на выполнение 11-метрового удара – и реализовал попытку.