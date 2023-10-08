Боевики ХАМАС похитили девушек с музыкального фестиваля: среди них есть россиянки

МОСКВА, 8 октября, ФедералПресс. Боевики ХАМАС заявились на фестиваль электронной музыки Nature Party недалеко от границы с сектором Газа и похитили около девушек, в числе которых были, по предварительным данным, две россиянки.
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