Поздравляем дорогую и любимую сестру, маму ,бабушку , тётю и крестную Кривцову Ларису Владимировну с днём рождения 🌸🌸🌸 Всего самого наилучшего!!!🎂.
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Поздравляем дорогую и любимую сестру, маму ,бабушку , тётю и крестную Кривцову Ларису Владимировну с днём рождения 🌸🌸🌸 Всего самого наилучшего!!!🎂.