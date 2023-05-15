Драгоценности Хайди Хортен продали на аукционе за $155 млн

В аукционном доме Christie’s продолжаются онлайн-торги, посвященные коллекции драгоценностей Хайди Хортен — вдове миллиардера, коллекционеру и основательнице частного музея современного искусства в Вене, которая умерла в 2022 году в 81-летнем возрасте.
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