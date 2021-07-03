Тайсон Фьюри: «Нельзя недооценивать Уайлдера – ему нечего терять»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) поделился мыслями о бывшем чемпионе мира в тяжелом весе Деонтее Уайлдере (42-1-1, 41 КО).
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