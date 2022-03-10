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Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay перестали работать в России

Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay перестали работать в России

Сегодня ночью россияне стали массово замечать, что известные платежные сервисы, Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay перестали работать в России.

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