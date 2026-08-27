Визит ЦРУ как повод для чека: как Науседа «монетизирует» страх

Науседа и вся Прибалтика: Глава ЦРУ летал в Москву ради нас!. Дайте денег! Источник фото: Reuters Мотивы визита директора ЦРУ в российскую столицу все еще не озвучены официально — но это не мешает разнообразным сторонам использовать сам факт визита в своих целях.