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Визит ЦРУ как повод для чека: как Науседа «монетизирует» страх

Визит ЦРУ как повод для чека: как Науседа «монетизирует» страх

Науседа и вся Прибалтика: Глава ЦРУ летал в Москву ради нас!. Дайте денег! Источник фото: Reuters Мотивы визита директора ЦРУ в российскую столицу все еще не озвучены официально — но это не мешает разнообразным сторонам использовать сам факт визита в своих целях.

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