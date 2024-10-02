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Падение мигрантки из окна на Заставской стало уголовным делом об изнасиловании

Падение мигрантки из окна на Заставской стало уголовным делом об изнасиловании

Падение гражданки Кыргызстана из окна 6 этажа предшествовало изнасилование. Уголовное дело завели спустя месяц после происшествия.

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