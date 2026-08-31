Депутат Барбашов сообщил об интересах Сороса в смене власти на Украине

Депутат Юрий Барбашов заявил, что команда Зеленского больше не устраивает США, они хотят заменить её на другую, менее запятнанную.
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