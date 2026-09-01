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Тульские новости

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В Туле ограничат стоянку на Литейной и Демидовской

В Туле ограничат стоянку на Литейной и Демидовской

С 13:00 до 18:00 стоянка транспорта будет запрещена на участках улиц Литейная и Демидовская в Туле из-за проведения мероприятий.

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