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Останина: проект о защите детей от бездомных собак подготовят к 28 февраля

Останина: проект о защите детей от бездомных собак подготовят к 28 февраля

Законопроект о защите детей от бездомных собак должны подготовить к 28 февраля. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, сообщает ТАСС.

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