Африканские студенты выбирают российские образовательные программы

Интерес молодежи из стран Африки к обучению в вузах России остается на стабильно высоком уровне. На территории Владивостока в рамках сессии «Человеческий капитал России и Африки: инвестиции в будущее партнерства» на Восточном экономическом форуме‑2026 было заявлено о серьезной востребованности российского образования среди жителей африканского континента.