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Матч «Реал» – «Бавария» в полуфинале ЛЧ обслужит поляк Марчиняк

Встреча состоится в Мадриде 8 мая. Первая игра закончилась ничьей со счетом 2:2. Арбитры на ответный матч: судья – Шимон Марчиняк, ассистенты – Томаш Листкевич, Адам Купсик, ВАР – Томаш Квятковски, АВАР – Бартош Франковски (все – Польша), четвертый арбитр – Иван Кружльяк (Словакия).

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