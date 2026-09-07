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Форум арбитражных управляющих соберет экспертов в Москве и Екатеринбурге

Форум арбитражных управляющих соберет экспертов в Москве и Екатеринбурге

Пятый Всероссийский форум арбитражных управляющих, организованный Национальным союзом профессионалов антикризисного управления, пройдет в Москве 22 сентября и в Екатеринбурге 15-16 октября 2026 года, обсуждая новое законодательство о банкротстве.

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