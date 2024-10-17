БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"Дело не в урагане": Эксперты раскрыли истинную причину срыва "Рамштайна". Что стоит за решением союзников перенести заседание по Украине?

"Дело не в урагане": Эксперты раскрыли истинную причину срыва "Рамштайна". Что стоит за решением союзников перенести заседание по Украине?

Перенос заседания "Рамштайн" обеспокоило Киев, пишет "Газета по-украински". Истинной причиной срыва эксперты называют не приближающийся ураган в США, а отсутствие единства во взглядах союзников на то, кто, как и чем должен поддерживать Украину.

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