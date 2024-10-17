"Дело не в урагане": Эксперты раскрыли истинную причину срыва "Рамштайна". Что стоит за решением союзников перенести заседание по Украине?

Перенос заседания "Рамштайн" обеспокоило Киев, пишет "Газета по-украински". Истинной причиной срыва эксперты называют не приближающийся ураган в США, а отсутствие единства во взглядах союзников на то, кто, как и чем должен поддерживать Украину.