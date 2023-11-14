Почему нам сложно просыпаться по утрам

Как выглядит начало вашего обычного утра? Не хочется вставать с постели, тяжело открыть глаза? Эта статья поможет вам подружиться с бодрым утром! Перед тем, как читать статью, дайте самим себе ответ на вопрос: часто ли Вы «просыпаетесь и поете»? – Лично мне очень сложно вставать по утрам, в принципе, как и подавляющему большинству населения земного шара.