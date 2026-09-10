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CBS News: Иран ударом по авиабазе в Иордании повредил несколько истребителей США

CBS News: Иран ударом по авиабазе в Иордании повредил несколько истребителей США

Иран в ночь на 9 сентября атаковал американскую авиабазу Муваффак Салти в Иордании. В результате оказались повреждены несколько военных самолетов, сообщила журналистка телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники.

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