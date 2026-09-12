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Что если бы победил Пролеткульт?

Что если бы победил Пролеткульт?

Кадр из кинофильма 1947 года «Поезд идет на Восток». Вот как раз здесь старая учительница очень верно говорит о том, что жизнь до 1917 года была неправильной, и лишь теперь новая жизнь открывает… большие перспективы!— Теперь все изучают помещичий быт, — объяснил Миша, — вот и ходят сюда.

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